Mordfall Frederike: 64-Jähriger darf nicht erneut angeklagt werden Stand: 31.10.2023 12:13 Uhr Der Mordfall Frederike wird nicht erneut aufgerollt. Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass ein freigesprochener Verdächtiger nicht noch einmal vor Gericht gestellt werden darf.

Auch neue Beweise reichen dazu nicht aus, wie die Vorsitzende Richterin Doris König in Karlsruhe mitteilte. Die Ende 2021 in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung sei verfassungswidrig und nichtig, entschied das höchste deutsche Gericht. Das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Frederike müsse beendet werden, sagte König. Die Beschwere eingelegt hatte Ismet H., der bereits einmal freigesprochene Verdächtige in diesem Fall. Er war verdächtigt worden, die Schülerin Frederike von Möhlmann 1981 umgebracht zu haben. Aufgrund neuer Beweise sollte er erneut angeklagt werden.

17-jährige Frederike bei Celle vergewaltigt und ermordet

Vor 42 Jahren war die damals 17-jährige Schülerin nach einer Chorprobe bei Celle vergewaltigt und ermordet worden. Ein Gericht verurteilte den heute 64-jährigen H. zunächst zu einer lebenslangen Haftstrafe - 1983 wurde er rechtskräftig vom Mordvorwurf freigesprochen. Nach einer neuen DNA-Spur an der Kleidung von Frederike könnte H. jedoch der Täter sein. Im vergangenen Jahr beantragte die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Verden, das Verfahren wieder aufzunehmen. H. war zunächst in Untersuchungshaft gekommen, das Bundesverfassungsgericht hatte den Haftbefehl jedoch außer Kraft gesetzt. H. kam bis auf Weiteres auf freien Fuß.

Fall Frederike führt zu Umdenken in der Politik

Hans von Möhlmann, der inzwischen verstorbene Vater des Opfers, kämpfte viele Jahre um eine Wiederaufnahme des Prozesses. Mit seiner Petition "Gerechtigkeit für Frederike" sammelte er 180.000 Unterschriften. Von Möhlmanns Engagement führte auch zu einem Umdenken in der Politik. 2021 beschloss die Große Koalition nach langen Diskussionen eine gesetzliche Neuregelung. Die umstrittene Reform sollte es möglich machen, Tatverdächtigen auf Basis neuer Erkenntnisse noch einmal den Prozess zu machen. Zuvor war das nur in wenigen Fällen möglich - etwa im Falle eines Geständnisses.

Gericht kippt Reform zur Wiederaufnahme von Strafverfahren

Seit der Gesetzesreform ging das auch, wenn "neue Tatsachen oder Beweismittel" auftauchen. Das sollte bei schweren Straftaten wie Mord, Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelten. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Dienstag ist diese Reform der Strafprozessordnung aufgehoben.

Familie von Frederike: "Ihr Tod verjährt nicht"

"Dem Senat ist bewusst, dass dieses Ergebnis für die Angehörigen der 1981 getöteten Schülerin und insbesondere für die Nebenklägerin des Ausgangsverfahrens schmerzhaft und gewiss nicht leicht zu akzeptieren ist", sagte Doris König, die Vorsitzende Richterin des Gerichts in Karlsruhe. So hatte die Schwester von Frederike bei der mündlichen Verhandlung im Mai über ihren Anwalt erklären lassen: "Ihr Tod verjährt nicht in unserer Familiengeschichte." Zeit schaffe keinen Frieden, der Schmerz werde nicht weniger. Die Familie hoffe auf Ruhe.

