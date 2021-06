Stand: 23.06.2021 09:07 Uhr Modellversuch: Mehr Platz für Radfahrende in Hannover

Die Stadt Hannover will Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Straßen in der Innenstadt mehr Platz bieten. Bei Modellversuchen werden Fahrstreifen, die sonst von Autos genutzt werden, für Radfahrende reserviert: Ab Montag bekommen sie auf einem Teilstück der Celler Straße und unter einer Bahnbrücke am Schiffgraben mehr Platz. Die Stadt dokumentiert und analysiert den Verkehrsfluss und entscheidet dann, ob die Radfahrenden an den Stellen dauerhaft mehr Platz bekommen.

