Stand: 06.12.2022 08:26 Uhr Mobile Impfteams nur noch bis Jahresende unterwegs

In der Stadt und der Region Hannover hören die mobilen Impfteams zum Jahresende auf. Ab 2023 seien dann die Arztpraxen dafür zuständig, den Menschen ein Impfangebot zu machen, teilt das Gesundheitsamt der Region Hannover auf seiner Internetseite mit. Nach dem Ende des zentralen Impfzentrums auf dem Messegelände waren die mobilen Teams seit September vor einem Jahr überall in der Region unterwegs, um Menschen gegen das Coronavirus zu impfen: unter anderem in Pflege- und Freizeitheimen, aber auch auf Wochenmärkten. Insgesamt werden die mobilen Teams bis zum Jahresende 380.000 Menschen gegen Corona geimpft haben, sagte eine Regionssprecherin der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" - das ist rund ein Drittel aller Impfungen in Stadt und Region Hannover.

Weitere Informationen Niedersachsen und Corona: Inzidenz steigt leicht auf 394,4 Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt die höchste im Bundesgebiet. Zahlen aus den Landkreisen gibt es an dieser Stelle. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.12.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus