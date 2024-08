Stand: 28.08.2024 15:23 Uhr Mitschüler mit Softair-Pistole bedroht: Polizeieinsatz an Oberschule

Mit einer Softair-Pistole soll ein 16-Jähriger am Dienstag einen Mitschüler an einer Oberschule in Stolzenau (Landkreis Nienburg/Weser) bedroht haben. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass es an der Oberschule Mittelweser eine Bedrohungslage gegeben habe. Mehrere Streifenwagen seien daraufhin zur Schule gefahren. Vermutlich habe der Junge die Schule dann kurz verlassen und sei ohne die Waffe in die neunte Klasse zurückgekommen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

