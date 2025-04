Stand: 13.04.2025 11:12 Uhr Mit Zwille geschossen? Passanten mit Nägeln attackiert

In Garbsen (Region Hannover) hat eine Person offenbar Passanten mit Nägeln beworfen oder beschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden am späten Freitagnachmittag an einer Grünfläche an der Ziegeleistraße offenbar aus großer Distanz Metallnägel abgeschossen. Nach ersten Ermittlungen nutzte der oder die Unbekannte dafür mechanische Hilfsmittel wie etwa eine Zwille. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Polizei Garbsen hat Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt erstattet und bittet um Hinweise.

