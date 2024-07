Stand: 18.07.2024 15:11 Uhr Mit Traktor zusammengestoßen: Rennradfahrer schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ist ein 25-jähriger Rennradfahrer an einer Kreuzung in Hannover mit einem Traktor zusammengestoßen. Der 25-Jährige stürzte dadurch auf die Straße und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Hannover ermittelt nun gegen den 69-jährigen Fahrer des Traktor wegen fahrlässiger Körperverletzung.

