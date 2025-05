Mit Messer und Waffe: 51-Jähriger in Auto in Hannover ausgeraubt Stand: 02.05.2025 08:45 Uhr In Hannover ist am Samstag ein 51-Jähriger in seinem Auto ausgeraubt worden. Zwei Männer bedrohten ihn nach Angaben der Polizei mit einem Messer und einer Schusswaffe. Die Ermittler suchen Zeugen.

Kurz nachdem der 51-Jährige seinen Wagen in der Wittekindstraße im Stadtteil Linden-Mitte geparkt hatte, stiegen die beiden Unbekannten zu ihm ins Auto, wie die Polizei mitteilte. Demnach bedrohte einer der beiden den Mann mit einer Schusswaffe, der andere würgte ihn von hinten. Die beiden jungen Männer forderten Bargeld, so die Polizei. Dem 51-Jährigen sei die Flucht aus dem Auto gelungen, dabei habe ihn einer der beiden Männer mit dem Messer am Arm verletzt. Die Unbekannten seien daraufhin in Richtung Lichtenbergplatz geflohen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei schätzt das Alter der beiden Verdächtigen zwischen 17 und 20 Jahre. Ihren Angaben nach haben beide Männer dunkle, kurze Haare, kurz geschnittene Bärte und sprechen türkisch. Sie waren mit schwarzen Daunenjacken bekleidet. Einer der Männer trug dazu eine helle Jeans, der andere eine dunkelgrüne Hose. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 39 15 zu melden.

