Vermisster Pilzsammler: Spürhunde und Drohne helfen bei der Suche Stand: 16.09.2024 06:30 Uhr In Ueckermünde hat sich ein Rentner beim Pilzesammeln im Wald verirrt. Seine Frau meldete ihn schließlich als vermisst. Ehrenamtlichen Helfer und Spürhunde gingen auf die Suche nach dem Mann.

Ein 75 Jahre alter Pilzsammler hat in Mecklenburg Vorpommern eine Suchaktion mit Rettungshunden und einer Drohne ausgelöst. Seine Frau hatte ihn im Wald aus den Augen verloren und ihren Mann als vermisst gemeldet.

Es folgte eine stundenlange Suche mit glücklichem Ende in der Dunkelheit eines Waldstücks zwischen Vogelsang-Warsin und Altwarp (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Dort war das Ehepaar am Sonntagnachmittag auf Pilzsuche. Der 75-Jährige und seine 71-jährige Frau verloren sich im Wald aber aus den Augen. Nachdem die Frau gut zwei Stunden erfolglos nach ihrem Mann gesucht hatte, alarmierte sie die Polizei.

Spürhund und Hundeführer finden vermissten Pilzsammler

Weil der Mann zu Schwindelanfällen neigte und ohne Mobiltelefon unterwegs war, war bei der Suche Eile geboten, hieß es von der Einsatzleitstelle in Neubrandenburg. Mit einer Drohne und ehrenamtlichen Helfern einer Rettungshundestaffel, die sich zufällig in der Nähe des Waldes befanden, wurde nach dem Mann gesucht. Die ehrenamtlichen Helfer, die am Einsatz beteiligt waren, stammen vom ASB Mecklenburgische-Seenplatte, DRK Ostvorpommern-Greifswald und BRH Vorpommern. Einem Spürhund mit seinem Hundeführer gelang es in den Abendstunden, den verirrten Pilzsammler aufzuspüren. Er konnte gegen 22 Uhr unverletzt aus dem Wald geholt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald