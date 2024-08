Stand: 11.08.2024 10:39 Uhr Mit Eisenstangen bewaffnet? Großeinsatz wegen angeblicher Bedrohungen

Nach mehreren mutmaßlichen Bedrohungen in der Innenstadt von Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch. Die Beamten hatten nach eigenen Angaben am späten Freitagabend mehrere entsprechende telefonische Hinweise erhalten. Demnach sollten sich im Innenstadtbereich mehrere Gruppen von Jugendlichen aufhalten und dort randalieren. Einzelne Heranwachsende seien zudem mit Eisenstangen bewaffnet und würden Passanten bedrohen, so die Anrufer. Die Polizei eilte daraufhin mit mehreren Streifenwagen in den Bereich - fanden aber weder größeren Gruppen noch mit Eisenstangen bewaffnete Personen. Bis Samstagfrüh habe man die "polizeiliche Präsenz" dort hochgehalten, teilte ein Sprecher mit. Zu weiteren Vorkommnissen sei es nicht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

