Stand: 05.01.2021 08:18 Uhr Misshandlungen in Celler Heim? Ermittlungen abgeschlossen

Die polizeilichen Ermittlungen wegen eines Misshandlungsverdachts in einem Pflegeheim in Celle sind abgeschlossen. Zu den Ergebnissen könne die Staatsanwaltschaft aber aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts sagen, so eine Sprecherin. Die Behörde werde nun entscheiden, ob und in welchem Umfang Anklage erhoben werden soll. Die Leiterin des Heims hatte wegen der Missstände drei Beschäftigte fristlos entlassen und Strafanzeige gestellt. Unter anderem soll eine Heimbewohnerin mehrfach fixiert worden sein. In dem Heim wird auch noch wegen anderer Vorfälle ermittelt. Dabei sollen Pflegekräfte ehrverletzende Filmaufnahmen von Bewohnern gemacht haben.

