Stand: 09.01.2025 12:10 Uhr Schwerer Bandendiebstahl: Polizei nimmt zehn Männer fest

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat am Dienstag in einer groß angelegten Aktion gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg in mehreren Bundesländern eine zehnköpfige Diebesbande festgenommen. Nach Angaben einer Sprecherin sollen die Männer im Alter von 36 bis 64 Jahren vor allem Tabakwaren aus Tankstellen und Supermärkten gestohlen haben. Dabei sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. 15 Objekte in Niedersachsen, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen wurden laut Polizei durchsucht. Unterstützt wurden die Beamten dabei unter anderem von Einsatzkräften aus Hameln, Göttingen und Osnabrück sowie vom LKA Niedersachsen. Insgesamt waren demnach 300 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Vier Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Weil sich ein Schwerpunkt der Taten im Bereich Nienburg und Schaumburg befindet, werden die Ermittlungen von der hiesigen Polizeiinspektion geführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.01.2025 | 06:30 Uhr