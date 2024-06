Stand: 06.06.2024 09:43 Uhr Millionen vom Bund: Hannovers Maschpark soll grüner werden

Die Stadt Hannover will die Culemannstraße weitgehend abreißen. So könnte zwischen Maschpark und Leineufer eine durchgehende Parkanlage geschaffen werden. Für die Entsiegelung der Straße hat die Stadt jetzt nach eigenen Angaben eine Zusage über Fördergelder in Höhe von 4,3 Millionen Euro vom Bund bekommen. "Das ist eine einmalige Chance für Hannover. Wir sehen immer deutlicher, wie wichtig die Anpassung an den Klimawandel ist", sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Die Culemannstraße sei ohnehin sanierungsbedürftig, daher könne man von einem Glücksfall sprechen. Wenn Hannover die Fördergelder vom Bund für die Entsiegelung der Culemannstraße einstreichen möchte, muss es jetzt allerdings schnell einen Ratsbeschluss für die finalen Umbaupläne geben. Die Förderung ist bis Ende 2026 befristet.

