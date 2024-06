Stand: 06.06.2024 10:04 Uhr Innenstadtkonzept Hannover: CDU will Autoverkehr erhalten

Die Christdemokraten in Hannover haben ihren Vorschlag für ein Innenstadtkonzept vorgelegt. Sie wollen, dass die Innenstadt von Hannover für Autofahrer erreichbar bleibt. Der Cityring soll für Autos ebenso erhalten werden wie ebenerdige Parkplätze. Gesperrte Straßen als Selbstzweck lehnt Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt ab: "So etwas macht nur punktuell Sinn, etwa im Bereich des meist verwaisten Opernplatzes". Darüber hinaus wollen die Christdemokraten die brachliegende Innenstadt Hannovers wiederbeleben. Selbst erklärtes Ziel der CDU ist es, den Menschen Anlässe zu schaffen, in die Innenstadt zu kommen. Das soll beispielsweise mit wechselnden Kulturveranstaltungen und Gastronomie an zentralen Orten sowie kostenlosen Parkplätzen ab 18 Uhr passieren. Im Rathaus ist das Thema Innenstadtkonzept seit Jahren ein heißes Eisen: Mit seinem Versprechen einer autofreien Innenstadt gewann Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) 2019 die Wahl. Seine Koalition zerbrach daran.

