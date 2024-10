Stand: 24.10.2024 14:30 Uhr Mildes Herbstwetter: Morgen bis zu 19 Grad möglich

Der Herbst zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner freundlichen Seite. Laut Deutschem Wetterdienst herrscht am Donnerstag trockenes und sonniges Herbstwetter vor. Am Freitag gebe es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Mit Höchsttemperaturen von 15 bis 19 Grad Celsius soll es mild werden. Auch am Samstag soll das Thermometer nach zähem Nebel bis zu 17 Grad anzeigen. Grund für das milde Herbstwetter sei ein Hoch, das sich vom Südpol zu den Karpaten verlagert. Die Nächte sind jedoch bei Temperaturen von teils nur vier Grad Celsius vergleichsweise kalt.

