Stand: 17.06.2021 08:22 Uhr Mietvertrag für Wohnungslose: Projekt in Hannover angelaufen

Das "Housing-First"-Modellprojekt in Hannover ist nach Einschätzung der Betreiber nach knapp drei Monaten auf einem guten Weg. Bei dem aus den USA stammenden Modell gilt eine eigene Wohnung als zentral für die Lebensbewältigung von wohnungslosen Menschen. In Hannover haben 15 ehemals wohnungslose Menschen einen Mietvertrag bekommen und sind in eine Wohnung eingezogen, betreut werden sie von zwei Sozialpädagoginnen. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Er habe "begründete Hoffnung, mit dem überwiegenden Teil der Mieter das Ziel zu erreichen", sagte der Vorsitzende der Stiftung "Ein Zuhause", Eckart Güldenberg. Ergebnisse aus anderen Ländern zeigten, dass 80 Prozent der Bewohner es schafften, Fuß zu fassen und selbstständig zu leben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Stadt Hannover fragt: "Was brauchen Obdachlose?" Anhand der Umfrageergebnisse soll die Lage der Betroffenen verbessert werden. Auch nicht Wohnungslose können teilnehmen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.06.2021 | 09:30 Uhr