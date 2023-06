Stand: 27.06.2023 06:57 Uhr Mieterin entdeckt Würgeschlange in Keller von Mehrfamilienhaus

Eine Schlange in einem Mehrfamilienhaus in Hannover hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Misburg hatte das rot und schwarz gemusterte Reptil im Keller entdeckt und den Notruf gewählt. Speziell ausgebildete Feuerwehrleute des Gerätewagens Tierrettung fanden das kriechende Reptil kurz danach zwischen abgestellten Gegenständen. Die Tierretter fingen das etwa ein Meter lange Reptil mit einem speziellen Schlangenhaken ein. Sie stellten fest, dass es sich vermutlich um eine ungiftige Königsnatter handelt, die normalerweise in Mexiko beheimatet ist. Die Würgeschlange wurde zur Untersuchung in die Tierärztliche Hochschule gebracht. Die Polizei sucht nun den Besitzer oder die Besitzerin des Reptils.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2023 | 08:30 Uhr