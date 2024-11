Metall- und Elektrobranche: Niedersachsen übernimmt Pilotabschluss Stand: 22.11.2024 20:36 Uhr Der Tarifkonflikt in der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt. Die IG Metall und der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall haben am Freitag einen in Hamburg erzielten Pilotabschluss übernommen.

Der Abschluss sieht vor, dass die Gehälter von mehr als 100.000 Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche in zwei Stufen um 5,1 Prozent steigen. Die erste Erhöhung um zwei Prozent soll ab 1. April 2025 wirksam werden, eine weitere Erhöhung um 3,1 Prozent ab dem 1. April 2026. Zusätzlich gibt es bis Februar eine Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro. Auszubildende in der Metall- und Elektrobranche erhalten ab dem kommenden Jahr 140 Euro mehr. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 25 Monaten und endet am 31. Oktober 2026.

Weitere Informationen IG Metall verkündet Durchbruch im Tarifstreit Arbeitgeber und Gewerkschaft haben in Hamburg einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie erzielt. Sie erhalten 5,1 Prozent mehr Lohn. (12.11.2024) mehr

Arbeitgeber: Kompromiss für einige Betriebe "schmerzhaft"

"Wir haben ein solides Ergebnis für die Beschäftigten erzielt, gerade in diesen stürmischen Zeiten", sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger am Freitag. Niedersachsenmetall-Präsident Wolfgang Niemsch sprach von einem tragfähigen Kompromiss, auch wenn der Abschluss "für einige Betriebe schmerzhaft" sein dürfte. In der vergangene Woche hatten sich die IG Metall und Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie in Hamburg auf einen Pilotabschluss geeinigt. Zuvor war es bundesweit über mehrere Wochen zu Warnstreiks und Protestaktionen in den Unternehmen gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 22.11.2024 | 18:00 Uhr