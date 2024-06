Stand: 07.06.2024 11:19 Uhr Messerangriff in Sarstedt: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem Angriff auf einen 31-Jährigen am Bahnhof in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) ist der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim mit. Sie wirft dem 33-jährigen Mann versuchten Mord vor, da er heimtückisch gehandelt haben soll. Das 31-jährige Opfer war am Mittwoch mit einem Messer attackiert und schwer am Hals verletzt worden. Der Mann schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Er wurde notoperiert. Der Tat am Bahnhof Sarstedt soll ein Streit vorausgegangen sein. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer haben sich ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge nicht gekannt. Der 33-Jährige war zunächst über die Gleise geflüchtet, wurde aber wenig später von Polizisten gestellt.

