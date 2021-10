Stand: 24.10.2021 08:59 Uhr Mehrfamilienhaus in Rinteln nach Brand unbewohnbar

In einem Mehrfamilienhaus in Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnenden des Hauses, eine Frau und ein Ehepaar, wurden von der Feuerwehr gerettet und blieben unverletzt - ebenso wie die Katze der Frau. Die Brandursache ist unklar. Das Gebäude ist laut Polizei derzeit unbewohnbar. Das Ehepaar kam demnach in einem Hotel unter, die ältere Dame in einer Pflegeeinrichtung. Die Katze der Frau wurde in ein Tierheim gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.10.2021 | 09:00 Uhr