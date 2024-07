Stand: 18.07.2024 06:52 Uhr Mehrfamilienhaus brennt: Feuerwehr-Großeinsatz in Walsrode

Die Feuerwehr ist in Walsrode im Heidekreis am Mittwochnachmittag im Großeinsatz gewesen. In einer Wohnung im zweiten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses war ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern und dem Dachstuhl, teilte die Feuerwehr mit. Weil erst noch Menschen vermisst wurden, konzentrierten sich die Einsatzkräfte zunächst auf die Suche. Es habe sich dann aber schnell herausgestellt, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude verlassen hatten, hieß es. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar. Insgesamt elf Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr vor Ort vom Rettungsdienst betreut, vier von ihnen wurden vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.07.2024 | 06:30 Uhr