Stand: 18.12.2022 14:37 Uhr Mehrere Brände in Hannover - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Hannover fahndet nach einem Brandstifter. Er soll für eine Serie von kleineren Bränden im Stadtteil Sahlkamp verantwortlich sein. Am Sonnabend wurde vor und in mehreren Wohnhäusern Feuer gelegt, teilte die Polizei mit. In den Hausfluren, Hinterhöfen und Kellerräumen brannten Gegenstände, unter anderem mehrere Kinderwagen. Die Feuerwehr konnte die Brände jeweils schnell löschen. Menschen und Gebäude kamen nicht zu Schaden. In der Nähe der Brandorte wurde eine verdächtige männliche Person gesehen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

