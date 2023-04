Stand: 19.04.2023 21:58 Uhr Mehr Wölfe in Niedersachsen - aber weniger Nutztierrisse

Die Zahl der wild lebenden Wölfe in Niedersachsen ist nach Angaben der Landesjägerschaft leicht gestiegen. Zum Ende des ersten Quartals 2023 wurden 51 Wolfsterritorien nachgewiesen, teilte der Verband mit. Ende vergangenen Jahres waren es noch 49. Insgesamt sind in Niedersachsen damit derzeit 46 Wolfsrudel, drei Wolfspaare und zwei Einzelgänger nachgewiesen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres registrierte die Landesjägerschaft zugleich 89 Übergriffe auf Nutztiere. Im Vergleich zum vierten Quartal 2022, als 128 Fälle registriert wurden, sank die Zahl der Übergriffe um rund 30 Prozent. Experten führen das auf bessere Herdenschutzmaßnahmen zurück. Den Angaben zufolge wurden im ersten Quartal dieses Jahres elf Wölfe in Niedersachsen tot aufgefunden. Acht kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben, in den übrigen Fällen ist die Todesursache unklar.

