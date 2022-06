Stand: 23.06.2022 08:23 Uhr McDonald's in Rinteln nach Brand geräumt

In Rinteln ist am Mittwochabend ein McDonald's-Schnellrestaurant geräumt worden, nachdem ein Feuer ausgebrochen war. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher - aber der Schaden am Gebäude sei hoch. Die komplette hintere Fassade sei zerstört, der Betrieb des Restaurants erst mal nicht mehr möglich. Wie hoch der Schaden genau ist und was Feuer ausgelöst hat, sollen nun Brandermittler klären.

