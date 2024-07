Maßregelvollzug: Mitarbeiterin bekommt Kind von Straftäter

Verbotene Beziehung: Mitarbeiterin bekommt Kind von Straftäter Stand: 13.07.2024 11:11 Uhr Eine Mitarbeiterin des Maßregelvollzugs in Rehburg-Loccum (Landkreis Nienburg/Weser) hat ein Kind von einem Straftäter bekommen. Die beiden sollen eine verbotene Liebesbeziehung geführt haben.

Ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass aus der Beziehung ein Kind hervorgegangen sei. Liebesbeziehungen zwischen Mitarbeitenden und Insassen sind verboten. Die Frau könnte sich strafbar gemacht haben, weil es sich bei dem Mann um einen ihrer Schutzbefohlenen handelte. Zuerst hatte die Zeitung "Die Harke" über den Vorfall berichtet.

Konsequenzen der Mitarbeiterin des Maßregelvollzugs unklar

Derzeit prüfe das Maßregelvollzugszentrum in Bad Rehburg, einem Ortsteil von Rehburg-Loccum, was konkret vorgefallen sei und welche Folge es haben könne, so der Sprecher. Er machte keine Angaben zu möglichen Konsequenzen für die Frau. Ob sie noch im Dienst oder freigestellt ist, ist unklar. Ministeriumsangaben zufolge gab es seit 2010 drei Verdachtsfälle intimer Beziehungen zwischen Mitarbeiterinnen und Insassen - diese Fälle hätten sich aber nicht aufklären lassen.

