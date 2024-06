Stand: 11.06.2024 08:43 Uhr Massive Behinderungen im Stadtbahnverkehr in Hannover

Wegen eines Oberleitungsschadens in einem Tunnel kommt es in Hannover seit dem Morgen zu erheblichen Einschränkungen im Stadtbahnverkehr. Eine Tunnelstrecke ist wegen des Schadens im Bereich Waterloo komplett gesperrt, wie ein Sprecher der Verkehrsbetriebe Üstra sagte. Deswegen könnten die Linien 3, 7, 9 und 13 aktuell nicht durch den Tunnel fahren. Zunächst müsse nun eine Bahn aus dem Tunnel vor der Haltestelle Waterloo herausgezogen werden, so der Sprecher. Erst danach können die Reparaturarbeiten beginnen. Wie lange es dauert, bis der Stadtbahnverkehr auf der Strecke wieder normal läuft, ist noch unklar. Derzeit wenden laut Üstra die von Norden kommenden Bahnen an der Haltestelle Lortzingstraße, aus dem Süden drehen sie an den Haltestellen Allerweg beziehungsweise Schwarzer Bär und fahren zurück zu ihren jeweiligen Endhaltestellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr