Stand: 04.03.2024 07:58 Uhr Massenschlägerei in Stadthagen: Zwei Polizisten leicht verletzt

Bei einem Angriff auf Einsatzkräfte in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die Beamten wurden nach eigenen Angaben am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei in der Innenstadt mit rund 30 Beteiligten gerufen. Beide Gruppen hätten sich äußerst unkooperativ verhalten, heißt es. Als die Identitäten festgestellt werden sollten, griff ein Jugendlicher mehrere Polizisten an. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Der 16-Jährige kam vorübergehend in Gewahrsam und wurde danach seiner Mutter übergeben. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Beamten außerdem zwei große Messer. Die hatten die Beteiligten offenbar während der Kontrolle unbemerkt fallen gelassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.03.2024 | 06:30 Uhr