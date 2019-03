Stand: 08.03.2019 08:49 Uhr

Masern: Wer nicht geimpft ist, bleibt draußen

Im Landkreis Hildesheim hat das Landesgesundheitsamt seit Jahresbeginn eine steigende Zahl von Masern-Infektionen registriert. Es sind bereits insgesamt 21 Masernfälle bestätigt worden, wie der Landkreis am Donnerstagnachmittag mitteilte. Unter den Erkrankten sind auch Schüler der Oskar-Schindler-Gesamtschule. Dort kontrollieren Mitarbeiter des Gesundheitsamtes heute den Impfstatus aller Lehrkräfte, Mitarbeiter und Schüler.

Im Landkreis Hildesheim sind in diesem Jahr bereits 21 Menschen an Masern erkrankt. 2018 infizierten sich landesweit 18 Personen. Masern sind extrem ansteckend.







Wer nicht geimpft ist, muss draußen bleiben

Personen, die nicht nachweisen können, dass sie immun gegen Masern sind, dürfen laut Landkreis die Schule dann nicht mehr betreten. Dabei handele es sich um eine frühe Maßnahme, um zu verhindern, dass sich die hoch ansteckenden Masern weiter ausbreiten, so Matthias Pulz, Leiter des Landesgesundheitsamts. Ein ähnliches Verfahren hatte es bereits vor zwei Wochen am Hildesheimer Gymnasium Andreanum gegeben. Auch dort war eine Schülerin an Masern erkrankt. Die Schule bliebt zwei Tage geschlossen.

Schwerpunkt der Infektionen im Landkreis Hildesheim

Im Landkreis Harburg sind bislang drei Fälle gemeldet worden, jeweils einer in der Region Hannover, im Landkreis Cuxhaven und im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Deutlicher Schwerpunkt ist der Landkreis Hildesheim, wie der Sprecher des Landesgesundheitsamtes gegenüber NDR 1 Niedersachsen sagte. Im gesamten vergangenen Jahr gab es niedersachsenweit 18 Fälle.

Ministerien raten: Impfstatus überprüfen

Noch wissen die Mitarbeiter des Landesgesundheitsamtes nicht, wie es zur großen Fallzahl in Hildesheim kommt. Das könne erst im Nachhinein analysiert werden, so der Behördensprecher. Vorerst rechne die Behörde aber mit weiteren Masernfällen im Land. Entsprechend raten Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) einstimmig dazu, den eigenen Impfstatus zu prüfen und sich gegebenenfalls impfen zu lassen.

Hintergrund: Masern Masern sind hochinfektiös. Das Virus wird durch das Einatmen von Tröpfchen, etwa beim Sprechen, Husten oder Niesen, übertragen. Die Symptome reichen von Schnupfen, Fieber und Husten bis hin zu rötlich-braunen Hautirritationen. Zudem wird das Immunsystem geschwächt. Dadurch kann es zu Folgeinfektionen kommen, etwa einer Hirnhautentzündung, teils mit langfristigen Schäden für das Zentrale Nervensystem. Zwei von 1.000 Patienten sterben laut Robert-Koch-Institut an den Folgen einer Masern-Infektion.

Landkreis: "Fehlende Impfung nachholen"

Masern sind extrem ansteckend: Fast alle Menschen, die mit der Krankheit konfrontiert werden und nicht immun sind, stecken sich an. Das teilte der Landkreis Hildesheim mit. Wer zweimal geimpft wurde oder einmal Masern hatte, ist in der Regel geschützt. Besonders gefährdet sind Säuglinge und Kleinkinder. "Die Unterbrechung von Infektionsketten gelingt, wenn die Bevölkerung zu mindestens 95 Prozent immun ist", heißt es weiter. Der Landkreis mahnt: "Personen entsprechender Altersgruppen, die bisher nur einmal gegen Masern geimpft wurden, sollten die fehlende Impfung unverzüglich nachholen."

