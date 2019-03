Stand: 04.03.2019 12:16 Uhr

Marienburg: Abschließende Lösung muss warten

Vorerst bleibt die Marienburg bei Pattensen (Region Hannover) im Besitz der Welfen. Ernst August Prinz von Hannover junior erklärte am Montag, so lange Eigentümer des Schlosses bleiben zu wollen, bis ein für alle Partien rechtsicherer und gangbarer Weg gefunden sei. "Ziel ist, Schloss und Inventar so bald wie möglich in eine gemeinnützige Stiftung zu überführen", so der Erbprinz in der schriftlichen Stellungnahme, die NDR 1 Niedersachsen vorliegt. Dazu soll es weitere Gespräche mit der Landesregierung geben. Der 35-Jährige hatte Ende November mit dem Land ausgemacht, dass eine Tochter der Klosterkammer die einstige Sommerresidenz der Welfen für einen symbolischen Euro übernimmt. Doch sein Vater, Ernst August Prinz von Hannover senior, ließ seine Anwälte dagegen vorgehen. Seitdem liegt der Deal zwischen Ernst August junior und der Landesregierung auf Eis.

Zukunft der Marienburg ist Thema im Landtag 04.03.2019 11:00 Uhr Wird die marode Marienburg in Pattensen (Region Hannover) an das Land verkauft? Mit dieser Frage befasst sich am Montagnachmittag der Kulturausschuss des Landtags.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Erbprinz will Schloss und Arbeitsplätze sichern

In dem Schreiben geht Ernst August junior auch auf den Streit mit seinem Vater ein. Aus seiner Sicht entbehrten dessen Einwände jeder Grundlage. Der Erbprinz zeigte sich zuversichtlich, dass es bald eine Lösung gibt und die Marienburg sowie ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben können. Das ganze Wochenende über verhandelte er mit dem Land über die weitere Zukunft des Schlosses. Über den aktuellen Stand der Lage will heute Kulturminister Björn Thümler (CDU) die Abgeordneten des Ausschusses für Kultur und Wissenschaft informieren. Er will auch die Ergebnisse eines Rechtsgutachtens vorstellen, das er nach den Einwänden von Ernst August senior in Auftrag gegeben hatte.

Videos 01:33 Drohnenflug über die verschneite Marienburg Im Februar 2018 war das Schloss Marienburg bei Pattensen (Region Hannover) in eine dünne Schneedecke gehüllt. Aufnahmen einer Drohne zeigen die Welfenresidenz aus der Vogelperspektive. Video (01:33 min)

Vater wirft Sohn groben Undank vor

Ernst August senior hatte in dem Schreiben seiner Anwälte mitteilen lassen, dass sein treuloser Sohn kein Recht habe, das Schloss und seine Schätze zu veräußern. Der Junior sei auch gar nicht der wahre Eigentümer. Durch groben Undank, etwa eine nicht standesgemäße Heirat, habe Ernst August junior die Schenkung verwirkt, so der Vater. Eigene Vorschläge zur Rettung des baufälligen Schlosses machte er nicht. Die Zeit aber drängt - der Putz bröckelt, und auch die Statik hat man kritisch im Blick.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.03.2019 | 12:00 Uhr