Stand: 06.12.2023 18:30 Uhr Mann will Gleise überqueren und wird von Güterzug erfasst

Ein Mann ist am Bahnhof in Eystrup (Landkreis Nienburg/Weser) am Dienstagnachmittag von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugenberichten soll der Mann versucht haben, über das Gleisbett zu einem anderen Bahnsteig zu gelangen. Er hat den Angaben zufolge stark alkoholisiert gewirkt. Die Identität des Mannes konnte laut Polizei noch nicht geklärt werden.

