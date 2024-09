Stand: 17.09.2024 07:22 Uhr Mann übersieht Rollerfahrerin: Jugendliche schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildesheim ist eine junge Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Die 16-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag auf einem Radweg an der Bundesstraße 3 unterwegs. Zwischen Alfeld-Gerzen und Delligsen wurde sie von einem Auto erfasst. Der 55-jährige Fahrer habe die Jugendliche offenbar übersehen, als er von einem Parkplatz auf die B3 auffahren wollte, so die Polizei. Ein Krankenwagen brachte die schwer verletzte 16-Jährige in eine Klinik.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.09.2024 | 08:30 Uhr