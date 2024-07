Stand: 04.07.2024 08:53 Uhr Mann stürzt mit E-Scooter und wird lebensgefährlich verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-Jährige war nach Polizeiangaben am Mittwochvormittag im Stadtteil Vahrenwald unterwegs. Als er eine Fahrradfahrerin überholte, verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Der Mann schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 bei der Polizei zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min