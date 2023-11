Stand: 26.11.2023 15:13 Uhr Mann stirbt bei Brand in Algesdorf im Landkreis Schaumburg

In Algesdorf (Landkreis Schaumburg) ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Brand laut Feuerwehr Rodenburg ein Mann ums Leben gekommen. Den Angaben zufolge stand der Dachstuhl des Hauses bei der Ankunft der Retter bereits in Flammen. Rund 125 Feuerwehrleute waren im Einsatz und verhinderten, dass das Feuer auf die Nachbarhäuser übergriff. Eines der Häuser wurde allerdings laut Polizei dennoch beschädigt. Bis Sonntagnachmittag konnte der Tote nicht identifiziert werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

