Stand: 10.07.2023 10:49 Uhr Mann soll vor Frauen masturbiert haben: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann soll am Heye Glas See im Landschaftsschutzgebiet "Husumer Geest" nahe Nienburg vor mehreren Frauen masturbiert haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Verdächtige am Sonntag zunächst zwei Frauen angesprochen und anschließend begonnen haben, sich selbst zu befriedigen. Insgesamt fünf Frauen im Alter von 16 bis 18 Jahren verließen daraufhin den Ort und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Mann allerdings nicht mehr finden. Es handelte sich laut Polizei um einen "sehr korpulenten Mann" im Alter von etwa 45 bis 50 Jahren. Er soll rund 1,75 Meter groß sein, einen "Bierbauch" und kurze braune Haare haben. Wer Hinweise zum Täter hat soll sich bei der Polizei Stolzenau unter Telefon (05761) 90 200 melden. Auch mögliche weitere Opfer sollen sich melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.07.2023 | 13:30 Uhr