Mann soll auf Ehefrau eingestochen haben - Frau rettet sich

In Alfeld im Landkreis Hildesheim soll ein Mann versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Anschließend nahm er sich offenbar selbst das Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft stach der 65-Jährige am frühen Mittwochmorgen mit einem Messer auf seine im Bett liegende Ehepartnerin ein. Der Frau gelang es den Angaben zufolge, aus dem Haus zu entkommen. Sie brachte sich bei Nachbarn in Sicherheit. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den 65-Jährigen dann tot im Haus auf. Die Frau liegt im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Behörden nicht.

Rat und Nothilfe bei Suizidgedanken Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (Tel.: 0800/111-0-111) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: Tel.: 0800/111-0-333 oder 116 111; wochentags von 14 bis 20 Uhr)



Auf den Seiten der Deutschen Depressionshilfe sind Listen mit regionalen Krisendiensten und mit Kliniken zu finden. Zudem gibt es viele Tipps für Betroffene und Angehörige.



Über www.telefonseelsorge.de ist eine Online-Beratung möglich.



Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen bietet die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de.



In der deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige, um die Situation und die Versorgung Depressiver zu verbessern. Sie bieten Depressiven ein E-Mail-Beratung als Orientierungshilfe an.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

