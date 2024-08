Stand: 26.08.2024 11:26 Uhr Mann schießt vor seinem Haus mehrmals mit Schreckschusspistole

In Freden (Landkreis Hildesheim) hat ein Mann am Wochenende mit einer Schreckschusspistole mehrmals vor seinem Wohnhaus geschossen. Nachbarn riefen die Polizei. Die nahm den mutmaßlichen Schützen am Samstag vorläufig fest und durchsuchte im Anschluss seine Wohnung. Dabei seien mehrere Schreckschusswaffen gefunden und beschlagnahmt worden, so die Polizei. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Schüsse aus einer der Waffen abgegeben wurden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Danach wurde er wieder entlassen.

