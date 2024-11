Stand: 21.11.2024 13:58 Uhr Mann mit Waffe auf Balkon seiner Ex-Partnerin? Polizei ermittelt

In der Nacht zu Mittwoch alarmierte eine 27-Jährige in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) die Polizei, weil ihr Ex-Partner sie mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Der Mann kletterte nach Informationen der Polizei unerlaubt auf den Balkon der Frau und stand dort offenbar mit einer Schusswaffe in der Hand. Die 27-Jährige gab an, mit einem anderen Mann zuhause gewesen zu sein, als sie an dem Abend zuerst ein Knallgeräusch gehört und dann ihren Ex-Partner gesehen habe. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits geflohen. Vor seiner Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Ob das die Waffe war, die die Frau gesehen hatte, ist noch unklar. Die Polizei sucht weiter nach dem Mann und ermittelt wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

