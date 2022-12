Stand: 09.12.2022 07:23 Uhr Mann kommt bei Unfall in Marklohe ums Leben

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Lkw in Marklohe (Landkreis Nienburg) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der 56 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters sei bei dem Unfall am Donnerstag eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer habe sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien können. Er wurde mit leichten Verletzungen und unter Schock stehend in ein Krankenhaus gebracht. Augenzeugen des Unfalls mussten vom Kriseninterventionsteam des Landkreises betreut werden. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen war, war zunächst unklar.

