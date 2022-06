Stand: 06.06.2022 18:22 Uhr Mann in Hannover mit Messer schwer verletzt

In Hannover ist am Montagmittag ein 33-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte er sich zuvor mit einem 23-Jährigen gestritten. Dieser habe daraufhin unvermittelt zugestochen. Danach sei der Täter in ein Taxi gestiegen und weggefahren. Zeugen halfen dem Verletzten und riefen die Polizei. Ein Tatverdächtiger wurde später in einem anderen Stadtteil in Hannover festgenommen. Die Polizei stellte auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Die Polizei Hannover ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0511 109 2717 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.06.2022 | 06:30 Uhr