Stand: 01.02.2024 20:30 Uhr Mann fährt mit E-Scooter auf A2 zum Vorstellungsgespräch

Die Polizei hat einen 31-Jährigen gestoppt, der mit einem geliehenen E-Scooter auf der A2 nahe des hannoverschen Stadtteils Bothfeld unterwegs war. Andere Verkehrsteilnehmer hätten den Notruf gewählt, teilte ein Polizeisprecher mit. Gegenüber den Beamten gab der Mann demnach an, er müsse dringend zu einem Vorstellungsgespräch. Weil er sich nicht gut in Hannover auskenne, sei er nach Angaben des Navigationsgerätes gefahren. Das habe ihn auf die Autobahn gelotst. Den 31-Jährigen erwartet laut Polizei nun ein Verwarngeld. E-Roller dürfen nicht auf der Autobahn fahren, weil sie die Mindestgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde nicht erreichen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagmorgen. Ein Video von der Fahrt verbreitet sich aktuell in den sozialen Medien.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min