Stand: 29.10.2023 08:38 Uhr Mann bei Unfall mit Stadtbahn in Hannover schwer verletzt

Am Samstagabend ist ein Mann bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Hannover schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wollte der 60-Jährige mit seinem Auto in die Pyrmonter Straße abbiegen und übersah dabei offenbar eine herannahende Stadtbahn der Linie 7. Der Stadtbahnfahrer bremste, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Das Auto wurde zwischen Bahn und Bahnsteig eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Mann aus seinem Fahrzeug, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Von den rund 25 Fahrgästen in der Bahn wurde niemand verletzt. Die Wallensteinstraße war vorübergehend voll gesperrt.

