Stand: 24.07.2023 09:04 Uhr Mann bei Jetski-Unfall in Rinteln schwer verletzt

In Rinteln (Kreis Schaumburg) ist ein Mann bei einem Unfall mit einem Jetski schwer verletzt worden. Der 44-jährige sei am Samstagabend an den Kiesteichen im Stadtteil Engern mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Böschung gefahren und von seinem Fahrzeug geschleudert worden. Das teilte die Polizei in Rinteln am Montag mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich vermuteten die Einsatzkräfte außerdem, dass sich noch eine zweite Person im Wasser befindet. Es wurde jedoch niemand gefunden, die Suche wurde schließlich eingestellt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.07.2023 | 08:30 Uhr