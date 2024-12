Stand: 11.12.2024 08:58 Uhr Mann bei Einreise am Flughafen in Hannover festgenommen

Die Bundespolizei hat einen 46-Jährigen bei seiner Einreise am Flughafen in Hannover festgenommen. Grund dafür war den Angaben zufolge ein ausstehender Untersuchungshaftbefehl. Der Mann soll in zwei Fällen durch Betrug einen Schaden in Höhe von 115.000 Euro verursacht haben. Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wurde er einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover