Stand: 14.10.2019 11:29 Uhr

Mann auf Gleise gelegt: Verdächtige wieder frei

Nachdem am Samstagabend ein bewusstloser 27-Jähriger in Hannover auf den Gleisen der Stadtbahn abgelegt worden ist, hat die Polizei die beiden Verdächtigen wieder freigelassen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gebe es keine ausreichenden Beweise für einen Haftbefehl. Dafür müsste die Tat entweder dem 33-jährigen oder dem 37-jährigen Tatverdächtigen konkret zugeordnet werden können. Ein Taxifahrer hatte zwar beobachtet, dass ein Mensch auf den Gleisen abgelegt wurde und daraufhin die Polizei alarmiert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte er die später festgenommenen Männer aber nicht zweifelsfrei identifizieren.

Drei Männer hatten zuvor zusammen gefeiert

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten die drei Männer zunächst gemeinsam in einer Wohnung in der Tiergartenstraße gefeiert. Gegen 22.15 Uhr kam es laut Polizei zu einem heftigen Streit unter den drei Männern, der in einer brutalen Schlägerei gipfelte. Dabei wurde der 27-Jährige am Kopf und kurz darauf bewusstlos auf die Gleise gelegt. Die von dem Taxifahrer alarmierte Polizei konnte gerade noch rechtzeitig eine sich nähernde Stadtbahn stoppen und den Verletzten von den Gleisen ziehen. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden in unmittelbarer Nähe festgenommen. Hinweise auf ein Motiv gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft derzeit nicht. Unklar ist auch noch, worum es bei dem Streit ging.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen weiterhin Zeugen, die bei der Rekonstruktion des Abends helfen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 109 5555 entgegen.

