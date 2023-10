Stand: 14.10.2023 14:00 Uhr Mann fährt in Nienburg mit Auto gegen Hauswand - hoher Schaden

In Nienburg ist am Samstagmorgen ein 37-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Nach Angaben der Polizei war der Mann alkoholisiert. In einer leichten Linkskurve habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und prallte gegen eine Hauswand. Der Wagen kam auf der Motorhaube eines dort geparkten Autos zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Auto befreien, er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Der Schaden an Wagen und Haus wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Einsturzgefährdet sei das Haus aber nicht, hieß es.

