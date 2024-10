Stand: 13.10.2024 15:03 Uhr Männergruppe attackiert Stadtbahn-Fahrer in Hannover

Eine Gruppe junger Männer hat in Hannover einen Stadtbahn-Fahrer attackiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag. Der 24-jährige Bahnfahrer ist demnach gegen 23 Uhr in die Haltestelle Tresckowstraße eingefahren. Dort sei eine Gruppe von etwa sieben bis neun Personen über die Gleise zum Führerhaus gelaufen und habe den Fahrer angesprochen. Als der Fahrer die Tür öffnete, zogen die Männer ihn aus der Fahrerkabine und schlugen auf ihn ein. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Nach Angaben eines Zeugen sollen die Täter zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Trotz sofortiger Suche konnte die Polizei die Verdächtigen nicht finden, wie es weiter hieß. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Telefonnummer (0511) 109 30 17 zu melden. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min