Stand: 08.10.2024 08:30 Uhr MHH: In der kommenden Woche wieder drei Tage Streik

Der Arbeitskampf an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) geht weiter: Die Gewerkschaft Ver.di hat einen weiteren Warnstreik angekündigt. Von Mittwoch, 16. Oktober bis Freitag, 18. Oktober sollen Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft mit. Eine Notdienstvereinbarung zwischen der MHH und Ver.di sichere die Versorgung von Notfällen an diesen Tagen aber ab. Ver.di habe sich mit der MHH darauf verständigt, die Verhandlungen über eine verbindliche Regelung zur Entlastung des Personals in den kommenden Tagen fortzusetzen, so der Sprecher. "Zuletzt gab es zwar Bewegung, in zentralen inhaltlichen Punkten sind beide Seiten aber noch weit auseinander", sagt Ver.di-Landesbezirksleiterin Andrea Wemheuer. Parallel läuft auch eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Das Ergebnis der Abstimmung will die Gewerkschaft am Mittwoch bekanntgeben.

