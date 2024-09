Stand: 27.09.2024 08:19 Uhr MHH-Beschäftigte stimmen über unbefristeten Streik ab

Die Beschäftigten der Medizinischen Hochschule Hannover könnten demnächst in einen unbefristeten Streik treten. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einer entsprechenden Urabstimmung aufgerufen. Noch bis zum 8. Oktober könne über den unbefristeten Arbeitskampf abgestimmt werden, hieß es. Trotz laufender Urabstimmung solle weiter mit dem Land verhandelt werden, so die Gewerkschaft. Derzeit lägen beide Seiten allerdings weit auseinander. Ver.di fordert für die Klinik-Beschäftigten unter anderem einen Entlastungstarifvertrag. Darin soll festgehalten werden, wie viel Personal für die Versorgung der Patientinnen und Patienten mindestens zur Verfügung stehen muss. Sollte dieser Personalschlüssel unterschritten werden, will ver.di freie Tage als Ausgleich für die Beschäftigten erreichen.

