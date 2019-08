Stand: 30.08.2019 12:10 Uhr

Lügde-Prozess: Verteidiger bitten um milde Strafen

Der Verteidiger des im Lügde-Missbrauchsprozess angeklagten Andreas V. hat am letzten Verhandlungstag am Landgericht Detmold eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren für seinen Mandanten beantragt. Zum Thema Sicherungsverwahrung habe er sich nicht geäußert, sagte Anwalt Johannes Salmen am Freitag nach Abschluss seines Plädoyers. Er hatte es unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Der Vertreter von Mario S. stellte keinen konkreten Strafantrag. Er bitte angesichts des Geständnisses seines Mandanten um ein "möglichst großes vertretbares Entgegenkommen", sagte Jürgen Bogner. Ob die beiden Angeklagten sich abschließend geäußert haben, war zunächst nicht bekannt.

Videos 01:23 Niedersachsen 18.00 Plädoyers im Lügde-Prozess Niedersachsen 18.00 Eine Psychiaterin hat dem Angeklagten Mario S. im Prozess um Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde eine pädophile Störung bescheinigt. Am Freitag beginnen die Plädoyers. Video (01:23 min)

Gutachten: "Tief verwurzelte Neigung" für den Missbrauch von Kindern

Die Staatsanwaltschaft hatte für Andreas V. 14 Jahre Haft und für Mario S. zwölf Jahre und sechs Monate gefordert - jeweils mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Geständnisse seien strafmildernd berücksichtigt worden - zudem seien beide Angeklagten nicht vorbestraft. Eine psychiatrische Gutachterin hatte Andreas V. aus Lügde und Mario S. aus Steinheim als voll schuldfähig eingestuft. Beide hätten eine "tief verwurzelte Neigung" für den Missbrauch von Kindern. Es sei von einer hohen Rückfallgefahr auszugehen. Am 5. September will die Vorsitzende Richterin Anke Grudda das Urteil verkünden.

Pflegetochter von Andreas V. als Lockvogel

In dem Prozess vor dem Landgericht Detmold (Nordrhein-Westfalen) geht es um den hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft haben die beiden Angeklagten über Jahre hinweg Kinder teils schwer sexuell missbraucht und vergewaltigt. Andreas V. werden fast 300 Straftaten, Mario S. rund 160 Straftaten vorgeworfen, darunter Vergewaltigungen. Einige der Gewalttaten sollen sie gefilmt haben. Die Parzelle von Andreas V. auf dem Campingplatz in Lügde an der Grenze zu Niedersachsen war dabei einer der Tatorte. Als Lockvogel soll die Pflegetochter von V. gedient haben. Mit ihr habe der 56-Jährige den Kontakt zu anderen Kindern aufgebaut. Die jüngsten Opfer waren im Kindergartenalter.

Bewährungsstrafe für Beteiligten aus Stade

Der 49-jährige Heiko V. aus Stade, der sich den Missbrauch über Videochats angeschaut haben soll, war vom Landgericht Detmold in einem separaten Prozess bereits zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Kammer befand ihn der Anstiftung und Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern für schuldig. Die Staatsanwaltschaft Detmold hat Revision gegen das erste Urteil im Fall Lügde eingelegt.

Ermittlungen gegen Jugendamtsmitarbeiter

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zudem gegen Mitarbeiter des Jugendamts in Hameln. Obwohl es bereits 2016 Hinweise auf die pädophilen Neigungen von Andreas V. gegeben haben soll, wurde der Hauptangeklagte als Pflegevater für das damals fünfjährige Mädchen eingesetzt.

