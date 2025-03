Stand: 19.03.2025 21:11 Uhr Lkw kippt um: A2 nach Unfall bei Hannover wieder frei

Am frühen Mittwochmorgen war auf der A2 bei Hämelerwald (Region Hannover) ein Lkw umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, war die Autobahn Richtung Dortmund wegen der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Am Nachmittag teilte ein Polizeisprecher mit, dass die Bergung abgeschlossen sei. Beide Fahrbahnen seien gegen 16 Uhr wieder freigegeben worden. Der Lastwagen sei aus bisher noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren, teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten und umgekippt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und leicht verletzt, sein Beifahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 165.000 Euro.

VIDEO: A2: Lkw fährt in Mittelleitplanke und kippt um (1 Min)

