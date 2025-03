Stand: 19.03.2025 08:24 Uhr Lkw kippt um: A2 nach Unfall bei Hannover gesperrt - langer Stau

Am frühen Morgen ist auf der A2 zwischen Hämelerwald und Lehrte (beides Region Hannover) ein Lkw umgekippt. Wegen der Bergungsarbeiten sind nach Informationen der Polizei alle Hauptfahrstreifen in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr werde über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Lastwagen aus bisher noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke und kippte um. Der Fahrer sei bei dem Unfall eingeklemmt und verletzt worden. Die Aufräumarbeiten auf der A2 werden laut Polizei noch mehrere Stunden dauern. Derzeit bilden sich lange Staus. Eine Umleitung ist eingerichtet und führt über die U16 und U18.

